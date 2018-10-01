ГРУ назвали одной из лучших спецслужб мира

Главное управление (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России является одной из лучших мире спецслужб, заявил глава службы разведки и безопасности Нидерландов Онно Айкелсхайм.

Айкелсхайм признался, что не любит рейтинги, однако не может не отметить, что ГРУ находится на верхних позициях в этой сфере, сообщает «Экономика Сегодня».

Также, по его словам, ГРУ якобы представляет собой «явную угрозу» Нидерландам.

Напомним, Великобритания, Канада, Нидерланды и США обвинили сотрудников Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России в попытках осуществления серии хакерских атак, в том числе против Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Позже к обвинениям присоединилась Германия.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новых обвинениях в адрес Москвы.