Экс-главу Евротоннеля столкнули на рельсы в метро Лондона

Британская транспортная полиция выложила запись с камер наблюдения, на которой злоумышленник в метрополитене Лондона сбрасывает с платформы 91-летнего сэра Роберта Мальпаса, бывшего главу Евротоннеля.

На видео запечатлено, как 46-летний Пол Кроссли подбегает к Мальпасу на платформе и толкает его на пути, передает РИА «Новости».

Пожилого мужчину спас очевидец инцидента, гостиничный работник Рияд Эль Хуссани, прыгнув к нему с платформы всего за минуту до прибытия поезда.

Мальпас сломал таз и сильно поранил голову.

«Я знаю, что был не прав. Я просто не выспался прошлой ночью», – сказал полиции Кроссли, у которого в возрасте 17 лет диагностировали параноидную шизофрению.

Суд признал виновника происшествия в покушении на убийство двух лиц – в апреле 2018 года он также пытался столкнуть на рельсы мужчину.