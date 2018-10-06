Климкин объяснил отсутствие у Киева намерений закрыть российские генконсульства

Украина не будет закрывать российские генконсульства, так как Москва может ответить зеркально, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

Климкин заявил в эфире телеканала «UA: Харьков», что в России находятся порядка 3 млн украинцев, против которых якобы периодически «совершаются провокации», потому консульское присутствие Украины в стране необходимо, передает РИА «Новости».

«Если мы уберем здесь эти консульства, то, конечно, Россия закроет наши консульства», – подчеркнул он.

При этом дипломатические миссии России на Украине периодически подвергаются нападению. Так, в сентябре автомобили российских дипломатов в Киеве облили нечистотами и повредили. В феврале консульство в Одессе забросали фекалиями.