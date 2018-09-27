На Украине автомобили российских дипломатов облили нечистотами

Автомобили российских дипломатов облили «нечистотами» и повредили, посольство России в Киеве готовит ноту протеста МИД Украины в связи с инцидентом, сообщает посольство российской дипмиссии.

«Автомобили дипломатов облили нечистотами и краской оставили оскорбительные надписи. Прокололи шины и оторвали номера… Мы ноту протеста в МИД направили», – передает слова представителя посольства РИА «Новости».

На Украине и ранее нападали на российские дипломатические представительства. Так, в феврале консульство в Одессе забросали фекалиями.