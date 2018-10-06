Олимпийская чемпионка Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане российская фигуристка Алина Загитова обновила мировой рекорд в произвольной программе на командном турнире Japan Open в городе Сайтама.

Загитова, выступая за команду Европы, получила за произвольную программу 159,18 балла, обновив свой же рекорд на предсезонном турнире в Германии в конце сентября – тогда спортсменка получила 158,50 балла, передает ТАСС.

Россиянка выступала последней среди девушек. В ходе произвольного проката на музыку «Кармен» она чисто исполнила два двойных акселя, тройной риттбергер, тройной флип, а также несколько каскадов.

Japan Open – это командный турнир, где фигуристы-одиночники представляют только произвольные программы. В нем участвуют как действующие фигуристы, так и те, кто завершил любительскую карьеру.

Победу в турнире одержала команда Японии, фигуристы которой суммарно набрали 621,91 балла, второй стала команда Европы (558,14), третьей – Северной Америки (516,45).

Напомним, в сентябре Загитова установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме прокатов на предсезонном турнире.