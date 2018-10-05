Ветеран «Альфы» оценил задачу глав Ингушетии и Чечни в вопросе о границе

Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров должны донести до граждан, что победителей при установлении границы между республиками нет, заявил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров корреспонденту газеты ВЗГЛЯД.

Гончаров назвал Евкурова и Кадырова грамотными и серьезными руководителями, которые способны принять нужные решения для сохранения ситуаци под контролем.

«Задача и Евкурова, и Кадырова – довести до своих граждан всю необходимую информацию для реального понимания ситуации. Никто никому ничего не отдает, никто никому ничего не уступает, не говорит о том, что победил Кадыров или Евкуров», – сказал он.

По его мнению, в развитии ситуации большое значение имеет позиция высшего партийного политического руководства, так как в республиках высоко влияние «Единой России» и рейтинг президента.

«Поддержка Владимира Путина в ситуации, которая сегодня происходит в Ингушетии, будет являться основополагающей. Я надеюсь, что федеральный центр найдет возможность оценить происходящее и успокоить то, что сейчас творится на Северном Кавказе», – сказал он.

Гончаров считает нежелательным выход на противостояние ингушских и чеченских военных сил. «В данном случае, на мой взгляд, помощь в урегулировании ситуации могла бы оказать Росгвардия», – отметил он.

В четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение об административной границе между двумя республиками, ранее подписанное главами регионов. Конституционный суд Ингушетии призывал провести референдум по этому вопросу. Перед голосованием в региональном парламенте в Магасе прошел протестный митинг.

Глава ингушского отделения «Ростелекома» Башир Хашагульгов приветствовал соглашение о границе.

Политолог Анатолий Вассерман полагал, что в условиях раскалившихся страстей проведение референдума может быть использовано как повод для дестабилизации.