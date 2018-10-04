Эксперт: Ингушетия и Чечня смогли преодолеть исторические обиды

«Вместе с чеченским народом мы определили административную границу, а самое главное – определили будущее, которое будет добрососедским, благотворным для наших людей», – заявил глава ингушского отделения «Ростелекома» Башир Хашагульгов, комментируя решение парламентов двух республик утвердить соглашение о границе.

«Административная граница между двумя нашими республиками имеет очень большую, сложную, тяжелую, непростую историю. Подписание этого документа знаменует собой завершение целого этапа – одного из этапов становления нашей республики. Да, это непростая история, которая вызывает и толки, и неоднозначные мнения», – отметил руководитель ингушского филиала ПАО «Ростелеком» Башир Хашагульгов.

«В то же время большинство людей, живущих в нашей республике, живущих в Чеченской республике с радостью приняли эту новость, причем только по одной простой причине: Кавказ – это место, где границы всегда определялись очень сложно, а их определение приводило к очень большим трагическим событиям.

Даже в нашей республике, как мы прекрасно знаем, установление границы между дворами двух братьев не всегда заканчиваются мирно,

– заявил эксперт. – В ходе подготовки этого соглашения Ингушетия и Чечня ушли от спорных моментов, смогли преодолеть исторические обиды, что очень важно».

Хашагульгов также прокомментировал выступления тех жителей республики, кто «очень болезненно» встретил соглашение с Чечней. «Каждый имеет право на свое мнение. Но нужно понимать, что точно также, наверное, и в Чеченской республике есть люди, которые – не без оснований – говорят о том, что нынешняя граница не совсем соответствует интересам чеченского народа. В таком споре всегда выигрывают те, кто способен пойти на уступки», – подчеркнул Хашагульгов, добавив: не зря наши предки говорили: «Тот, кто уходит от спора, тот движется в сторону рая».

Напомним, в четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение об административной границе между республиками. В парламенте Чечни решение было «принято единогласно». Всего на заседании присутствовали 40 депутатов, сообщает ТАСС. В парламенте Ингушетии «за» проголосовали 17 депутатов из 25. Трое выступили против, один не взял бюллетень, еще четверо воздержались.

Напомним, в сентябре главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР. Власти Чечни уже демонтировали пограничные посты. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом событии.

Как передает РИА «Новости», Конституционный суд Ингушетии, рассмотрев проект закона «Об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой», пришел к выводу, что соглашение не может быть утверждено Народным собранием, так как, в соответствии с конституцией, вопросы изменения границ между регионами решаются с учетом мнения населения. Соглашение может быть утверждено только после регионального референдума, заявили в суде.

Однако, по информации агентства REGNUM, отзыв Конституционного Суда республики на законопроект «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» может вызвать допольнительные вопросы с учетом некоторых правовых особенностей. Например, что норма статьи 111 Конституции Республики Ингушетия об учете мнения населения соответствующей территории при установлении и изменении границ между административно-территориальными образованиями, распространяется только на внутренние границы между населенными пунктами Республики Ингушетия.