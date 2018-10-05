Премьер Индии назвал лучшее, что сделал Путин для будущего России

Интеллектуальные инвестиции являются лучшим, что сделал президент Владимир Путин для будущего России, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с воспитанниками образовательного центра «Сириус» и группой одаренных детей Индии.

Моди заявил, что благодаря Путину он получил возможность посетить образовательный центр «Сириус» в Сочи и встретиться с талантливыми детьми, передает ТАСС.

Он добавил, что увидел там то, как «создается будущее России», и подчеркнул, что интеллектуальные инвестиции – это, возможно, лучшие инвестиции, сделанные Путиным.

Ранее президент Владимир Путин заявил о масштабных долгосрочных планах России и Индии.

До этого Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку комплексов С-400.