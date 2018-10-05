Матвиенко объяснила задержание «Севастополя» в порту Южной Кореи

Задержание судна «Севастополь» в порту Пусан в Южной Корее, скорее всего, было недоразумением, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Скорее всего, это было недоразумение. Поверьте, что и министерство иностранных дел, и Совет Федерации до моего визита, мы очень активно этим занимались и работали с южнокорейской стороной», – цитирует Матвиенко РИА «Новости».

Она добавила, что теперь российскому судну разрешен свободный выход, и «эта тема закрыта».

По ее словам, Южная Корея сделала «определенные выводы» после инцидента. «Считаем, что эта страница перевернута», – отметила она.



Матвиенко прокомментировала возможное объединение Северной и Южной Кореи, передает ТАСС.

«Решить вопрос – объединяться или не объединяться, когда объединяться – это могут лишь два суверенных государства – КНДР и Республика Корея. И если они такое решение примут, то, безусловно, Россия будет поддерживать и оказывать необходимое содействие», – сказала она.



Она также рассказала о встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. По ее словам, он согласен с необходимостью ослабления санкций в отношении КНДР в связи с тем, что страна уже сделала шаги к денуклеаризации.

Во вторник власти Южной Кореи отменили задержание грузового судна «Севастополь» в порту Пусан, которое объяснили политическими мотивами.

В сентябре главы КНДР и Южной Кореи фактически объявили о прекращении войны, подписав несколько двусторонних соглашений.