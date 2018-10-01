Южная Корея освободила «Севастополь»

Власти Южной Кореи отменили задержание судна «Севастополь» в порту Пусан, сообщили в российском посольстве в Сеуле.

«Запрет полностью снят, все южнокорейские ведомства об этом проинформированы», – цитирует представителя посольства ТАСС.

Пока, по его словам, «Севастополь» не планирует покидать порт.

Судно выйдет из порта Пусан в конце этой недели или в начале следующей, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя судовладельца «Гудзон».

«Судно отчалит, когда закончим все дела. Изначально был груз с отправкой на Россию, но грузоотправитель отказался. Так что сейчас пока ищем другого грузоотправителя, решаем, куда отправить судно», – уточнил он.

В понедельник депутаты Госдумы отказались посетить торжественный прием в корейском посольстве из-за незаконного задержания российского судна «Севастополь» в порту города Пусан.

Посла Южной Кореи вызвали в Министерство иностранных дел России.