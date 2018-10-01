Пилоты разбившегося в Подмосковье МиГ-29 увели самолет от жилых домов

Пилоты разбившегося в Подмосковье истребителя МиГ-29 увели самолет от жилых построек, он упал в безлюдном месте, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

В компании отметили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет, в ходе которого возникла неполадка в системе управления, передает РИА «Новости».

Позже источник сообщил, что летчики-испытатели Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. Громова Александр Крутов и Михаил Кондратенко найдены и доставлены в городскую больницу Жуковского, их здоровью ничего не угрожает, передает ТАСС.

Согласно информации на сайте ЛИИ им. Громова, начальник Школы летчиков-испытателей Александр Крутов – Герой России, заслуженный летчик-испытатель.

Истребитель МиГ-29 Летно-исследовательского института им. Громова в пятницу потерпел крушение в Московской области, пилоты катапультировались.