В Бельгии обвинили «российских хакеров» в похищении доклада по Украине

Бельгийские власти заявляют, что российские хакеры, которые якобы атаковали Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), могут быть причастны к похищению в 2014 году конфиденциального доклада МИД Бельгии по Украине, сообщает агентство Belga.

«Федеральная прокуратура (Бельгии) изучает инциденты, произошедшие в 2014 году, когда хакеры украли конфиденциальный дипломатический доклад МИД Бельгии по Украине», – говорится в сообщении Belga, передает РИА «Новости».

Агентство утверждает, что «как и во время инцидента в Нидерландах», эти хакеры якобы были частью группы военных хакеров APT 28, которая «была вовлечена в кражу электронных писем Демократической партии в США в попытке повлиять на президентские выборы».

В настоящее Федеральная прокуратура Бельгии продолжает расследование, но официально подозреваемые не названы.

В четверг Нидерланды выслали четверых россиян, якобы пытавшихся в апреле совершить кибератаку на ОЗХО. После этого минюст США обвинил семерых российских «офицеров ГРУ» в кибератаках на целый ряд международных и американских организаций: от ОЗХО до ФИФА. МИД объяснил этот очередной вброс против России.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о новых обвинениях в адрес России.