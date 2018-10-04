В Карачаево-Черкесии задержали членов экстремисткой ячейки

Сотрудники МВД и УФСБ России по Карачаево-Черкесии задержали в республике восемь экстремистов, занимавшихся распространением идей радикального ислама и пропагандой создания на Кавказе террористического государства с шариатской формой правления.

В правоохранительных органах уточнили, что группа экстремистов действовала на территории Ногайского района Карачаево-Черкесии, члены ячейки распространяли идеи радикального ислама и вынашивали намерения по созданию на территории северокавказского региона государства с шариатской формой правления, передает РИА «Новости».

«В ходе обследования домовладений задержанных изъято огнестрельное оружие, электронные носители с материалами экстремистской направленности, а также религиозная литература экстремистского содержания», – отмечает ведомство.

Напомним, на прошлой неделе в российском МИД предупредили о намерении боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» дестабилизировать внутриполитическую обстановку в Центральной Азии.