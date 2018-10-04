Климкин обвинил Москву в массовом переселении россиян в Крым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия специально переселяет в Крым людей, чтобы вытеснить «проукраинское» население полуострова.

«Россия начала массовое переселение из своих регионов в Крым, чтобы вытеснить всех тех, кто мечтает об освобождении Крыма. Речь идет о переселении десятков тысяч людей», – цитирует УНИАН Климкина.

По его словам, экономика Крыма «не имеет никаких шансов под сегодняшними санкциями», которые будут сохраняться. «Последняя Крымская декларация со стороны Соединенных Штатов это четко показывает», – сказал министр.

Климкин утверждает, что Россия не может решать экологические проблемы полуострова, и создает там «экологическую катастрофу». «Путь Крыма под российской оккупацией – это путь постоянного упадка. И мы это видим, поэтому Крым обязательно вернется на Украину», – добавил он.

Ранее Климкин заявил, что Россия могла разместить на полуострове ядерное оружие.