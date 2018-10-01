Представителя Украины отказались пустить на встречу министров обороны НАТО

Министр обороны Украины Степан Полторак получил отказ в ответ на изъявленное желание принять участие в министерской встрече в Брюсселе, рассказал замглавы миссии Украины при НАТО по оборонным вопросам полковник Сергей Мукосий.

«Министр обороны обращался с письмом к генеральному секретарю НАТО. Это письмо было очень положительно принято в штаб-квартире и в офисе генсека, о чем нас проинформировали», – цитирует Мукосия «Европейская правда».

По его словам, в ответном письме генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему Полторак не получил приглашения. «Но главное, что письмо не осталось без ответа», – отметил он.

Мукосий заметил, что в НАТО не скрывают, что Венгрия, очевидно, была против присутствия Полторака.

«Это основной принцип Альянса, то есть одна даже маленькая страна может заблокировать коллективное решение, которые инициируются даже такими союзниками, как США», – пояснил он.

Отношения между Венгрией и Украиной обострились из-за ситуации в Закарпатье. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин крайне негативно отреагировал на выдачу жителям Украины в Закарпатье венгерских паспортов, назвав ситуацию «красной линией» в отношениях между двумя странами. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинял президента Украины Петра Порошенко в разжигании ненависти к венграм.

Однако в среду Климкин предлагал начать обсуждение введения института двойного гражданства. А во вторник он заявлял, что именно Россия якобы создает напряженность с венграми в Закарпатье.