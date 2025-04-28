Ученые подсчитали исцеляющее от депрессии число половых актов в год

Ученые из Китая назвали исцеляющее от депрессии число половых актов в год

Tекст: Ирма Каплан

Ученые из Медицинского колледжа Университета Шаньтоу в КНР предположили, что низкая частота половых актов может негативно отражаться на самооценке и с высокой вероятностью вызывать развитие депрессии, а возросшая их частота может избавить от ее вероятности, пишут авторы исследования в журнале Journal of Affective Disorders.

«Сексуальная частота 1–2 раза в неделю оказала наибольший защитный эффект на психологическое благополучие и может служить эталонным стандартом для оценки и мониторинга психического здоровья во время лечения депрессии», – отметили ученые.

Исследование проводилось на базе репрезентативной выборки 15 794 взрослых американцев в возрасте 20–59 лет, которые указали частоту половых актов и прошли тест на депрессивность в ходе Национального обследования здоровья и питания в 2005–2016 годах.

С помощью статистических моделей китайские ученые точно определили диапазон частоты сексуальной активности, связанный с максимальной пользой для психического здоровья.

«Модель вычисления показала, что оптимальная частота сексуальных контактов от 52 до 103 раз в год (1–2 раза в неделю) для снижения вероятности депрессии», – сделали вывод специалисты.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, частые вечеринки, злоупотребление алкоголем и курение в юности откликнутся резким ухудшением здоровья к 36 годам, установили ученые из Финляндии, пронаблюдав за здоровьем более 370 человек в течение десятилетий.