США заявили о продолжающейся «кампании по вмешательству» со стороны России

Некоторые страны продолжают «кампании по вмешательству» в американскую демократию, это вызывает беспокойство ФБР, заявил представитель американской разведки высокого ранга.

В частности, названы Россия, Китай и «другие страны, включая Иран». Эти государства якобы хотят «подорвать уверенность» американцев в «демократические институты», а также повлиять на общество и власти США.

Такие действия, заявили в разведке, «могут повлиять на восприятие избирателей» в ходе выборов 2018 и 2020 годов в США, передает ТАСС.

Вашингтон считает подобные действия иностранных государств «угрозой демократии» США.

«Аспекты этих кампаний принимают различные формы, в том числе в виде усиления разногласий в социальных сетях... распространения иностранной пропаганды», – сказано в сообщении.