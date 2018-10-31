Болтон заподозрил китайцев в краже российских технологий

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон утверждает, что Китай ворует у России военную интеллектуальную собственность.

В Обществе Александра Гамильтона в Вашингтоне Болтон выразил уверенность, что хотя сейчас Китай и покупает российские «передовые системы вооружения», китайская сторона при этом «делает с российской продукцией то же самое, что делает в отношении многих американских продуктов».

«Они воруют интеллектуальную собственность, копируют (продукцию), повторяют», – приводит слова Болтона РИА «Новости».

Советник президента США заявил, что «очень скоро» Китай будет «продавать такие же системы вооружений, но по меньшей цене, чем Россия».

Общество Гамильтона – независимая некоммерческая членская организация, обсуждающая политику в области внешней, экономической и национальной безопасности.