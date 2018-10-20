США сочли сближение Москвы и Пекина вредным для России

Чрезмерное сближение с Китаем не отвечает собственным интересам России, заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Говоря об отношениях России и США, он заявил, что одной из сфер, в которых интересы Москвы и Вашингтона совпадают, является Арктика. В Белом доме подчеркнули, что Китай не входит в число арктических держав, передает ТАСС.

Также США обеспокоены отношениями России с Никарагуа, Кубой и Венесуэлой. По словам представителя администрации США, «не получится добиться прогресса в (Западном) полушарии», пока Россия «работает с режимами, подобными этим».

Кроме того, Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника заявляет, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон намерен уведомить Москву, что американские власти не согласны ослабить санкции против КНДР до полной денуклеаризации Северной Кореи, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что США принуждают Китай к военному союзу с Россией.