Минобороны напомнило «горячим головам» о поставке Сирии С-300

Официальный представитель министерства обороны генерал- майор Игорь Конашенков, комментируя поставку Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300, посоветовал «горячим головам» воздерживаться от провокаций и адекватно оценивать обстановку.

«Рекомендую горячим головам воздерживаться от провокаций и адекватно оценивать обстановку», – заявил Конашенков.

Напомним, на прошлой неделе в Сети появились спутниковые фотографии района развертывания поставленных Россией Сирии зенитных ракетных комплексов С-300.

В ведомстве также заявили, что обстановка в подконтрольной США зоне на восточном берегу Евфрата в Сирии деградирует. «Говоря в целом о территории, подконтрольной США в Сирии, необходимо отметить, что это не зона деэскалации, не зона деконфликтации, это – «серая зона», в которой обстановка стремительно деградирует», – сказал он, передает РИА «Новости».

Конашенков уточнил, что «с 1 сентября игиловцами проведено 57 террористических актов и нападений на представителей Сирийских демократических сил. Убито и ранено свыше 300 курдских ополченцев». При этом в результате терактов в подконтрольной США зоне в Сирии есть потери среди иностранных военнослужащих.

Кроме того, жители подконтрольной США «серой зоны» сообщают о репрессиях против арабского населения, которые проводятся не только боевиками террористической группировки «Исламское государство*», но и отрядами Сирийских демократических сил.

В Минобороны также подчеркнули, что катастрофическая гуманитарная ситуация сложилась в лагере беженцев «Рукбан» в Сирии после того, как США оккупировали район на юге Хомса. «Более того, американские военные, уже не скрывая, ведут интенсивную подготовку вооруженных подразделений из числа местного населения», – сказал Конашенков.

«Разрастаются социальные и межэтнические противоречия на территории, подконтрольной США, и перспектив улучшения ситуации в данном районе не просматривается», — заявил Конашенков.

В то же время из демилитаризованной зоны выведено более 2 тыс. 450 боевиков незаконных вооруженных формирований и 206 единиц различной боевой техники, включая 31 танк, 22 орудия полевой артиллерии крупного калибра, 23 миномета и другое вооружение.

Одновременно Конашенков отметил улучшение в соблюдении российско-турецкого соглашения от 17 сентября 2018 года о создании в Идлибской зоне деэскалации демилитаризованной зоны. «Мы видим прилагаемые Турцией усилия для выполнения договоренностей по Идлибу. Количество случаев нарушения режима прекращения боевых действий снизилось почти в четыре раза – с 773 в сентябре до 197 в октябре», – сказал он.

Представитель военного ведомства добавил, что Россия и ее партнеры по Астане сыграли решающую роль в прекращении кровопролития в Сирии и обеспечении перехода к мирной жизни. Конашенков выразил убеждение, что лишь в рамках общесирийского политического диалога, основанного на признании суверенитета и территориальной целостности страны, возможно достичь полного урегулирования в Сирии.