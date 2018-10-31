В посольстве Ватикана в Риме нашли человеческие кости

Во время ремонтных работ в одной из пристроек к зданию посольства Ватикана в Италии были обнаружены «фрагменты человеческих костей», сообщила служба печати Святого престола.

В здание апостольской нунциатуры (посольства Ватикана в Италии) немедленно прибыли сотрудники ватиканской жандармерии, которые проинформировали о находке представителей Святого престола, а затем и официальные власти Италии, передает РИА «Новости».

После этого главный прокурор Рима Джузеппе Пиньятоне направил сотрудников итальянской полиции и экспертов-криминалистов на место обнаружения останков в целях установления возраста, пола умершего и времени смерти.

По сообщениям местных СМИ, следователи предположили, что обнаруженные останки могли принадлежать одной из двух несовершеннолетних девочек, исчезнувших в Риме в 1983 году при таинственных обстоятельствах.

В то время бесследно исчезла пятнадцатилетняя Мирелла Грегори, дочь хозяев одного из римских баров, которая ушла на встречу с неким знакомым. Еще одной пропавшей стала пятнадцатилетняя Эмануэле Орланди – дочь одного из служащих Префектуры папского дома.

Орланди, которая была ватиканской подданной, 22 июня 1983 года позвонила одной из своих сестер, сказав, что неожиданно получила выгодное предложение по рекламе косметики, после чего исчезла.

Напомним, в августе Папа Римский Франциск попросил прощения у жертв священников-педофилов.