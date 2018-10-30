Сломавшая позвоночник российская спортсменка подала в суд на испанских врачей

Получившая перелом позвоночника во время тренировки по ски-кроссу на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году фристайлистка Мария Комиссарова решила подать в суд на испанскую клинику, где она проходила реабилитацию после травмы.

«Если бы при заключении договора с клиникой доктора Блюма я понимала, что оплачиваю более 2 млн рублей в месяц фактически за занятия в тренажерном зале, которые не сделают меня снова здоровой и не позволят снова ходить, я бы не при каких обстоятельствах не заключила бы этот договор в мае 2014 года», – сообщила Комиссарова.

После двух лет занятий в клинике и потраченных 627 тыс. евро, спортсменка так и не начала самостоятельно ходить, говорится в претензии. По мнению Комиссаровой, доктор Блюм не рассказал ей о невозможности полного восстановления после травмы благодаря оказанным услугам, передает РИА «Новости».

По данным адвоката фристайлистки Ирины Фаст, ее подзащитная пыталась урегулировать вопрос с клиникой в досудебном порядке.

При этом на официальном сайте самой клиники написано, что доктор настаивал на продолжении лечения, однако спортсменка сама прекратила лечение.

«По завершении года восстановления, когда результат уже был очевидным, Мария стала уезжать в Питер, на Ибицу, на океан, пропускала занятия. Затем встал вопрос об отсутствии денег на продолжение восстановления. Доктор разрешил заниматься в клинике бесплатно с условием, что на тренажерах с Марией будет работать ее муж Алексей. Но Мария занималась всего три-четыре раза в неделю по 1-2 часа в расслабленном режиме. Так прошло около трех месяцев, а после Мария прекратила посещать клинику совсем», – говорится в сообщении.

Напомним, Комиссарова получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки на Олимпийских играх. В краснополянской больнице была проведена первая операция, а позже в Мюнхене вторая. Третью операцию решили не проводить. Позже в Федерации фристайла России рассказали, что при помощи специальных устройств Комиссарова сможет передвигаться самостоятельно.