Путин сказал, какой день Россия никогда не забудет

Президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не забудет день референдума в Крыму.

Одна из председателей территориальных избиркомов Севастополя Елена Вовк, выступая на торжественном мероприятии, посвященному 25-летию избирательной системы России, заявила, что день референдума на полуострове никогда не будет забыт, передает РИА «Новости».

«По поводу выступления коллеги из Севастополя. Она сказала, что день референдума они не забудут никогда, мы тоже никогда не забудем, вся Россия не забудет», – сказал глава государства в ответ.

В октябре 2018 года Путин объяснил важность референдума в Крыму для всей страны и сказал, что это был выбор самих крымчан.