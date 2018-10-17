Военные решили пока не требовать компенсации за ущерб «Адмиралу Кузнецову»

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» не получил серьезных повреждений конструкций, и военные пока не собираются подавать иск из-за ЧП, сообщил информированный источник.

Источник заявил, что «никаких исковых заявлений от военных пока не будет», передает «Интерфакс».

Он добавил, что «поставлена задача – качественно провести весь ремонт, выполнить все работы в срок».

Однако Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может подать иск к Роснефти на сумму нанесенного «Адмиралу Кузнецову» ущерба, заявил глава организации Алексей Рахманов, передает ТАСС.

Рахманов заявил, что ОСК «придется» подать в суд. Так, «Минобороны не принимает затраты на страхование, соответственно, ремонт корабля застрахован не был», потому «придется на те работы, которые нужны, выставлять соответствующие иски по вине тех, кто не смог закончить доковую операцию штатно».

При этом глава корпорации подчеркнул, что инцидент является проблемой поставщика услуг.

При этом, по его словам, ничего не угрожает срокам ремонта «Адмирала Кузнецова», а нанесенный кораблю аварией в доке ущерб – объемный, но не дорогостоящий, хотя «бюджет достаточно тесный», передает РИА «Новости».

«70 тонн упало на палубу. Падение 70-тонной конструкции оставило дырку 4 на 5 м. Но это структурная конструкция корабля, которая ремонтируется легко и быстро, то есть у нас нет ощущения, что ущерб нанесен палубным конструкциям сколь-либо существенный», – сказал Рахманов.

Ранее была озвучена предварительная оценка повреждений «Адмирала Кузнецова. Бывший командир плавучего дока ПД-33 Илья Стулов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что для затопления плавдока «нужно быть большим «мастером».

В Кремле заявили, что следят за ситуацией с крейсером.