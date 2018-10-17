Кремль отреагировал на ситуацию с «Адмиралом Кузнецовым»

В Кремле следят за ситуацией с авианосцем «Адмирал Кузнецов», ориентируясь на информацию от Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за ситуацией с ЧП в Мурманске, сказал, что «уже были заявления ОСК, что каких-то повреждений, которые способны повлиять на сроки выполнения работ по «Адмиралу Кузнецову», нет», ситуация «нештатная, но предпринимаются меры», передает РИА «Новости».

Он добавил, что в Кремле ориентируются на информацию от ОСК.

Ранее была озвучена предварительная оценка повреждений «Адмирала Кузнецова». Напомним, крейсер проходил плановый доковый ремонт на 82-м заводе.

Экс-командир плавучего дока ПД-33 Илья Стулов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что для затопления плавдока «нужно быть большим «мастером».