Бывший командир плавучего дока прокомментировал ЧП в Мурманске

«Чтобы затопить док, нужно быть большим «мастером». Это все равно что с вратарской линии не попасть в пустые ворота», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший командир плавучего дока ПД-33 Илья Стулов, комментируя затопление плавдока ПД-50, в котором находился крейсер «Адмирал Кузнецов».

Офицер запаса, бывший командир плавучего дока ПД-33 Илья Стулов считает, что командир любого дока при возникновении нештатной ситуации, видя, что «у него идет крен или дифферент», должен действовать согласно инструкции. При этом ситуация не зависит от того, было в данный момент энергоснабжение или нет.

По его словам, если док куда-то отклоняется или у него идет дифферент, то нужно перекрыть подачу забортной воды в определенные отсеки, чтобы выровнять положение дока, то есть использовать систему балансировки.

«Чтобы затопить док, нужно быть большим «мастером». Это все равно что с вратарской линии не попасть в пустые ворота. Это нужно очень сильно умудриться. То, что сейчас выдаются скупые сведения о том, что произошел перебой в энергоснабжении, это, конечно, хорошо, но безопасность дока всегда определял кренометр в доковой рубке», – сказал Стулов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник в Мурманске произошел сбой в подаче электроэнергии, в результате чего были нештатно заполнены цистерны плавдока ПД-50. Он резко ушел под воду.

По факту затопления ПД-50 возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ».

Ранее была озвучена предварительная оценка повреждений «Адмирала Кузнецова». Напомним, крейсер проходил плановый доковый ремонт на 82-м заводе.