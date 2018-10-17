Бывший командир плавучего дока прокомментировал ЧП в Мурманске

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30 октября, вторник | Последнее обновление — 13:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Кремль отреагировал на ситуацию с «Адмиралом Кузнецовым»
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Как российская военная разведка превратилась в объект для издевательств
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы
Партия Меркель летит в ад пыльного забвения
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На пост лидера партии рвутся трое: тетка-католичка с непроизносимой фамилией, пожилой мужик, которого сожрала Меркель за критику, и мужик помоложе, который известен заявлением «на пособие по бедности можно прекрасно жить». Подробности...
Серебряная свадьба для выборов
Павел Данилин, политолог
Когда-то Иосиф Сталин процитировал Наполеона II: «в буржуазных странах важно не как голосуют, а как посчитают». Данная максима какое-то время была руководством для действия в целом ряде российских регионов. Подробности...
До новой гражданской войны в США остался лишь шаг
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В истории Соединенных Штатов не было недостатка в хитроумных бомбистах и просто сумасшедших, склонных к насилию. Но радикальные взгляды, перемешанные в воспаленных умах с теориями заговоров, – это гремучая смесь. Подробности...
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Умер Николай Караченцов
Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почекПодробности...
На Краснодарский край обрушились ливни
Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работыПодробности...
Российские болельщики попали в аварию в римском метро
Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операцииПодробности...
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