Пивовары предупредили о росте цен

Предложение Минприроды об увеличении ставки экологического сбора приведет к подорожанию упаковки, а затем – к росту цен на пиво, сообщил директор Союза пивоваров Вячеслав Мамонтов.

Мамонтов направил письмо премьеру Дмитрию Медведеву в ответ на инициативу Минприроды повысить с 2019 года ставки по экологическому сбору по 54 группам товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств, сообщает «Коммерсант».

Его беспокоит предложение повысить экосбор для упаковок из алюминия с 2,423 тыс. рублей за тонну до 20 тыс. рублей, а для упаковочного материала из полимера – с 3,844 тыс. рублей за тонну до 10,432 тыс. рублей.

«Во избежание шокового эффекта в дальнейшем предлагаем применить формулу постепенного повышения ставок по самым чувствительным для бизнеса позициям в течение трех лет», – написал он.

По данным издания, с аналогичным предложением уже выступала ассоциация «Русбренд», против инициативы Минприроды выступил Национальный союз производителей молока и ассоциация «РусПэк».

По оценкам опрошенных изданиям производителей, цены на продукцию могут вырасти минимум на 0,5-1%.

В начале октября общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предлагала ввести минимальную розничную цену на пиво на уровне 75 рублей за литр.

В то же время Министерство финансов добивается повышения минимальной розничной цены на водку на 10 рублей – до 215 рублей за пол-литра.