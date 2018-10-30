Землетрясение сдвинуло с места греческий остров

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30 октября, вторник  |  Последнее обновление — 11:35  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Как будет совершенствоваться избирательная система в России

Изменения в избирательной системе России происходят регулярноФото: Максим Григорьев/ТАСС
Российской избирательной системе исполнилось четверть века – именно столько времени функционирует Центризбирком. Выборы являются фундаментом всей политической системы нашей страны, но претензий к ним за эти годы прозвучало немало. Способна ли отечественная выборная система к самосовершенствованию? Подробности...
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Как российская военная разведка превратилась в объект для издевательств

ГРУ последнее время становится все больше поставщиком скандалов, нежели зарубежных секретовФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Вся концепция военной разведки в России требует пересмотра – особенно по части конспирации и того, что называется противодействием информационной войне. Почему ГУ (бывшее ГРУ) не опровергает очередные вбросы, касающиеся провалов в своей работе? И в чем реальные проблемы современной российской военной разведки? Подробности...
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Когда начнется война между Китаем и США

Сейчас мы наблюдаем только начало строительства гигантского авианосного флота КитаяФото: Reuters
Между Китаем и США назревает настоящая большая война – по крайней мере, именно так утверждают и некоторые бывшие генералы, и политические аналитики. Именно такое настроение, если верить социологам, царит в американских вооруженных силах. Насколько обоснованны такие прогнозы и как с этим связано строительство Китаем гигантского военно-морского флота? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Серебряная свадьба для выборов

Павел Данилин, политолог
Когда-то Иосиф Сталин процитировал Наполеона II: «в буржуазных странах важно не как голосуют, а как посчитают». Данная максима какое-то время была руководством для действия в целом ряде российских регионов. Подробности...

До новой гражданской войны в США остался лишь шаг

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В истории Соединенных Штатов не было недостатка в хитроумных бомбистах и просто сумасшедших, склонных к насилию. Но радикальные взгляды, перемешанные в воспаленных умах с теориями заговоров, – это гремучая смесь. Подробности...
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Еще одной жертвой керченской трагедии может стать прогресс

Максим Ваганов, публицист
Россия на мировом рынке игр пока что не входит в первую десятку стран-производителей, но уже вплотную к ней подобралась. И возникает ощущение, что нашей стране хотят «насолить» и на этом поприще. Подробности...
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      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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          Землетрясение сдвинуло с места греческий остров

          30 октября 2018, 10:22

          Текст: Анна Инсарова

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          Остров Закинтос сдвинулся как минимум на три сантиметра в результате произошедшего в пятницу землетрясения магнитудой 6,4, сообщил руководитель исследований Института геодинамики Афинской обсерватории Афанасиос Ганас.

          В обсерватории проанализировали спутниковые снимки Европейского космического агентства после землетрясения и пришли к выводу, что остров сдвинулся по меньшей мере на три сантиметра к юго-западу, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Неа».

          Ганас рассказал, что землетрясение произошло в западной части так называемой греческой дуги тектонического разлома, где фиксируется движение африканской и евразийской плит в разных направлениях.

          Председатель Организации антисейсмического планирования и защиты профессор Эфтимиос Ленкас считает, что последствия для Закинтоса могли быть серьезнее, но часть сейсмической энергии «перехватили» поперечные разломы.

          По его словам, землетрясение породило цунами высотой 70 сантиметров, которое докатилось до Италии через 56 минут.

          В институте сообщили, что утром во вторник возле острова произошло новое землетрясение магнитудой 5,3. Очаг находился в 48 километрах юго-западнее Закинтоса, информации о разрушениях нет.

          Осенью в мире случилось несколько мощных землетрясений. В начале октября у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,3.

          Ранее землетрясение на Гаити унесло жизни 11 человек.

          В результате сентябрьского землетрясения и цунами в Индонезии погибли 1 тыс. 763 человека, еще 5 тыс. человек считаются пропавшими без вести.


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