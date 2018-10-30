Землетрясение сдвинуло с места греческий остров

Остров Закинтос сдвинулся как минимум на три сантиметра в результате произошедшего в пятницу землетрясения магнитудой 6,4, сообщил руководитель исследований Института геодинамики Афинской обсерватории Афанасиос Ганас.

В обсерватории проанализировали спутниковые снимки Европейского космического агентства после землетрясения и пришли к выводу, что остров сдвинулся по меньшей мере на три сантиметра к юго-западу, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Неа».

Ганас рассказал, что землетрясение произошло в западной части так называемой греческой дуги тектонического разлома, где фиксируется движение африканской и евразийской плит в разных направлениях.

Председатель Организации антисейсмического планирования и защиты профессор Эфтимиос Ленкас считает, что последствия для Закинтоса могли быть серьезнее, но часть сейсмической энергии «перехватили» поперечные разломы.

По его словам, землетрясение породило цунами высотой 70 сантиметров, которое докатилось до Италии через 56 минут.

В институте сообщили, что утром во вторник возле острова произошло новое землетрясение магнитудой 5,3. Очаг находился в 48 километрах юго-западнее Закинтоса, информации о разрушениях нет.

Осенью в мире случилось несколько мощных землетрясений. В начале октября у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Ранее землетрясение на Гаити унесло жизни 11 человек.

В результате сентябрьского землетрясения и цунами в Индонезии погибли 1 тыс. 763 человека, еще 5 тыс. человек считаются пропавшими без вести.