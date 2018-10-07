На Гаити в результате землетрясения погибли 11 человек

В результате землетрясения на Гаити погибли по меньшей мере 11 человек, сообщил представитель правительства страны.

Землетрясение произошло у северного побережья Республики Гаити в 19 км от города Порт-де-Па, сообщает Геологическая служба США. Магнитуда составила 5,9, эпицентр находился на глубине 11,7 км, передает ТАСС.