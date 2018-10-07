Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1,7 тыс. человек

В результате землетрясения и цунами в Индонезии погибли 1 тыс. 763 человека, еще 5 тыс. человек считаются пропавшими без вести, сообщили власти.

«Основываясь на сообщениях глав Балароа и Петобо, не были найдены около 5 тыс. человек», – передает слова представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо РИА «Новости».

Поиски тел погибших будут прекращены в четверг.

1 октября сообщалось о гибели 1,2 тыс. человек в результате землетрясения.

Напомним, землетрясения с серией афтершоков и последующим цунами произошло у острова Сулавеси в конце сентября.