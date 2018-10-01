Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1,2 тыс. человек

По данным Национального агентства Индонезии по поиску и спасению, число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси превысило 1,2 тыс. человек, сотни получили тяжелые ранения.

По сведениям издания The Straits Times, спасатели ожидают дальнейшего роста числа жертв, поскольку информация из района Дунгала, в котором залегал очаг мощного землетрясения, только начала поступать, передает ТАСС.

Власти Индонезии сообщают о масштабных разрушениях. Стихия уничтожила тысячи зданий, свои дома были вынуждены покинуть не менее 16 тыс. жителей.

Кроме того, по словам очевидцев, сход селевых потоков мог полностью уничтожить населенный пункт к югу от города Палу, где проживали около 2 тыс. человек, сообщает издание The Jakarta Post.

Спасшиеся жители селения рассказали, что населенный пункт был практически полностью погребен под потоками лавы.

По информации издания, эта участь могла постигнуть еще несколько населенных пунктов, расположенных вокруг города Палу.

Напомним, в пятницу у индонезийского острова Сулавеси произошла серия мощных землетрясений и ряд афтершоков, вслед за которыми на побережье Индонезии обрушилось цунами. По имеющейся у российского посольства информации, среди погибших и пострадавших россиян нет.