Посольство заявило об отсутствии россиян среди погибших и пострадавших в Индонезии

Среди россиян нет погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия на индонезийском острове Сулавеси, сообщил пресс-атташе российского посольства в Джакарте Денис Тетюшин.

«Пострадавших нет, и обращений от российских граждан в посольство также не поступало. Это не туристический район, поэтому предполагаем, что российских граждан там не было», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что посольство сделало официальный запрос в Национальную службу по поиску и спасению.

Напомним, в Индонезии в результате землетрясений и последующего цунами погибли 832 человека.