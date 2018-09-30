Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 832

В результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии погибли 832 человека, сообщает официальный представитель национального агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Об этом сообщает ТАСС.

Накануне сообщалось о 380 жертвах стихийного бедствия.

Землетрясение у индонезийского острова Сулавеси произошло в пятницу, его магнитуда составляла 6,1. Оно произошло недалеко от города Палу. Позже были зафиксированы еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков, вслед за которыми на город обрушилось цунами.