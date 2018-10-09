Мощное землетрясение произошло у Курильских островов

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

«В 18.45 местного времени (10.45 по Москве) произошло землетрясение магнитудой 6,3 с эпицентром в 146 километрах восточнее острова Онекотан. Глубина эпицентра – 56 километров», – цитирует РИА «Новости» представителя сейсмостанции.

Он отметил, что в Северо-Курильске ощущалось землетрясение силой до 4 баллов. Разрушений нет.

По его словам, тревога цунами не объявлялась. Не исключены афтершоки.

В воскресенье землетрясение на Гаити унесло жизни 11 человек.

Напомним, в результате сентябрьского землетрясения и цунами в Индонезии погибли 1 тыс. 763 человека, еще 5 тыс. человек считаются пропавшими без вести.