Назван регион, жители которого активнее всего стремятся в Москву

Более трети просмотров объявлений с квартирами в Москве и Московской области приходится на жителей других регионов, выяснили в ЦИАН.

Специалисты проанализировали число уникальных сессий пользователей с карточками объявлений по покупке жилой недвижимости в третьем квартале 2018 года, сообщает ЦИАН.

«Около 34% просмотров карточек объявлений с квартирами в Московском регионе пришлось на жителей других субъектов. Среди них лидируют Санкт-Петербург (15%), Краснодарский край (9%) и Республика Башкортостан (5,5%)», – сообщает портал.

Также жильем в Москве интересуются жители Свердловской области (4,6%) и Татарстана (3,5%).

Специалисты отметили, что активность региональных покупателей больше зависит от численности населения, чем от уровня экономического развития региона. Так, на топ-10 регионов по населению пришлось 50% просмотров, тогда как на десятку лидеров по объему ВРП – лишь 35%.

«Близость к Московскому региону не является значимым фактором, на соседние области приходится менее 14% потенциальных покупателей», – сообщили в ЦИАН.

В середине октября Росреестр сообщал о существенном увеличении числа сделок на рынке новостроек Москвы.