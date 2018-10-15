Число желающих решить «квартирный вопрос» резко выросло

Росреестр сообщил о существенном увеличении числа сделок на рынке новостроек Москвы.

«В сентябре 2018 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 7042 договора долевого участия (ДДУ) на жилую недвижимость, что на 7% больше, чем в августе текущего года (6609 ДДУ). В годовом выражении рост по ДДУ на столичное жилье составил плюс 47% за девять месяцев 2018 года», – сообщает пресс-служба Росреестра.

По данным ведомства, за 9 месяцев текущего года рост ипотеки в столице составил 72%. В 2018 году в Москве выдано 62534 кредитов на жилье, в аналогичном периоде 2017 года –36306 кредитов.

Вместе с тем, руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что начало делового сезона показало незначительное снижение активности покупателей.

«Если сделки по ДДУ на жилье стабильно растут от месяца к месяцу в среднем на 5%, то регистрация ипотеки и вторичный рынок три месяца подряд демонстрируют обратную динамику. Начиная с июля по сентябрь количество обращений по ипотечному жилищному кредитованию снизилось на 11%, по договорам купли–продажи на 13%», – сказал Майданов.

Ранее эксперты онлайн-платформы по подбору недвижимости ЦИАН заявляли, что возможное повышение цен и ипотечных ставок стимулирует покупателей недвижимости в Москве «быстрее решать квартирный вопрос».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о настоящем буме кредитования, который наблюдается в России.