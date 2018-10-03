В Турции Боширова-Чепигу назвали ликвидатором чеченского боевика

Обвиняемый в отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей Руслан Боширов-Анатолий Чепига мог скрываться под именем Андрея Шолхова, который называется Лондоном одним из исполнителей убийства чеченского боевика Абдулвахида Эдельгириева в Стамбуле три года назад, пишет HaberTurk.

Издание ссылается на кадры видеозаписи, которые показывают предполагаемых убийц Эдельгириева – Андрея Шолхова и Дмитрия Бодрова. Шолхов и Чепига – один и тот же человек, считает HaberTurk.

По данным издания операция по ликвидации Эдельгириева проводилась осенью 2015 года. Группа по его уничтожению состояла якобы из трех человек. Кроме Шолхова и Бодрова назывался еще Владимир Воронов. Все три россиянина якобы приехали в Стамбул специально ради убийства чеченского полевого командира.

Изображение с камеры видеонаблюдения, на которое ссылается издание, сделано 26 октября 2015 года во дворе мечети недалеко от места происшествия.

Напомним, ранее британская газета Daily Telegraph опубликовала информацию о том, что «настоящее» имя подозреваемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова якобы Анатолий Владимирович Чепига.