НАТО решило создать наступательную кибернетическую систему

Североатлантический альянс собирается усилить свою кибероборону с помощью создания наступательных кибернетических возможностей, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Включение национальных кибернетических элементов, которые часто называют наступательными элементами, в миссии и операции НАТО – это один из элементов усиления обороны альянса. Альянс приветствует предложения Великобритании и Дании в этом направлении и ожидает предложений от других государств», – передает его слова ТАСС.

По его словам, тему будут обсуждать на встрече министров обороны стран НАТО.

Столтенберг добавил, что НАТО уже «значительно нарастила свои возможности кибернетической обороны», необходимые для защиты информационных сетей альянса и для помощи в этой сфере странам альянса.

Необходимость этого он видит в значительном увеличении числа и «степени опасности» кибератак.

«Мы видели применение кибернетических возможностей для вмешательства в выборы, нападений на критическую инфраструктуру, и эти возможности станут частью любых будущих военных конфликтов. Поэтому мы приняли решение, что кибератаки могут привести к активации пятой статьи (Вашингтонского договора) о коллективной обороне», – подчеркнул он.

Ранее Столтенберг говорил, что альянс может применить пятую статью устава в случае проведения кибератак со стороны России.