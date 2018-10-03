Песков назвал причины решения о назначении врио главы Хакасии на месяц

Решение о назначении временно исполняющего обязанности главы Хакасии на ближайший месяц связано с возникшим «вакуумом с руководством» в регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в данный момент в Хакасии «фактически складывается месячный вакуум с руководством», причем в предзимний период, передает РИА «Новости».

Чтобы избежать последствий, «которые могут быть вызваны этим вакуумом», президент принял решение назначить врио главы региона.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что выбранный на эту должность Михаил Развожаев «имеет достаточно глубокий опыт», он «долго работал в регионе» и «очень хорошо знает проблематику Сибири».

Именно по этой причине «выбор остановился на нем».

Ранее стало известно, что Владимир Путин на месяц назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия.

Напомним, второй тур выборов губернатора в Хакасии был перенесен на 21 октября.