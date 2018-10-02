Второй тур выборов в Хакасии снова перенесли

После снятия эсером Андреем Филягиным своей кандидатуры на выборах главы Хакасии второй тур голосования снова перенесен, на этот раз на 21 октября, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.

«Второй тур выборов в Хакасии после снятие Филягиным своей кандидатуры должен пройти через две недели, 21 октября», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее второй тур был назначен на 7 октября.

Член ЦИК Евгений Шевченко добавил, что если и Александр Мяхар от Партии роста откажется участвовать в выборах, то в бюллетене останется только имя Валентина Коновалова от КПРФ.

«Если он откажется, то в соответствии с законом федеральным и региональным будет проводиться голосование по одной кандидатуре, которая останется. И тогда уже избиратели будут голосовать за или против такой кандидатуры», – заявил Шевченко.

По его словам, кандидат в этом случае будет должен получить более 50% голосов избирателей, пришедших на участки.

Напомним, во вторник представитель «Справедливой России» Андрей Филягин снял свою кандидатуру на выборах главы Хакасии.

Второй тур голосования в Хакасии уже переносился после того, как свою кандидатуру снял глава республики Виктор Зимин. Во втором туре должны были участвовать кандидаты от «Справедливой России» и КПРФ Филягин и Валентин Коновалов.