Один из претендентов на пост главы Хакасии снял свою кандидатуру

Представитель «Справедливой России» Андрей Филягин снял свою кандидатуру на выборах главы Хакасии, сообщил руководитель штаба Сергей Воейков.

«Сегодня Андрей Николаевич в 21.21 подал заявление в избирательную комиссию Республики Хакасия о прекращении дальнейшего участия в избирательной гонке на пост главы республики», – передает его слова РИА «Новости».

В связи с этим второй тур выборов перенесен на 21 октября, сообщили в ЦИК.

В ЦИК добавили, что в случае отказа от участия во втором туре выборов и кандидата от Партии роста голосование может пройти и при наличии одного кандидата.

Напомним, второй тур выборов губернатора в Хакасии перенесли на 7 октября из-за того, что действующий глава республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру. Таким образом, во второй тур выборов вышли кандидаты от «Справедливой России» и КПРФ Андрей Филягин и Валентин Коновалов.