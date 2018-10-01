Суд ООН потребовал от США отмены части санкций против Ирана

Международный суд ООН выдал США приказ приостановить действие ряда санкций против Ирана.

Суд требует отменить санкции на время проведения разбирательства между США и Ираном, передает ТАСС со ссылкой на председателя суда Абдулкави Ахмеда Юсуфа.

Судья отметил, что речь идет об ограничениях, касающихся гуманитарной сферы и гражданской авиации Ирана.

Также, по решению суда, стороны должны воздержаться от действий, способных спровоцировать усугубление разногласий.

В МИД Ирана уже заявили, что приветствуют решение суда ООН, передает РИА «Новости».

Жесткие санкции США против Ирана должны начать действовать 4 ноября. Они затронут и государства, сохраняющих с Тегераном торговые отношения.

В августе президент США Дональд заявлял о возобновлении санкций в отношении Тегерана в два этапа в связи с выходом из ядерной сделки. Евросоюз объявил эти меры недействительными на своей территории.