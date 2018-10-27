Пьяный депутат Рады устроил дебош с избиением главы сельсовета

Депутат Рады от Радикальной партии Сергей Скуратовский в состоянии алкогольного опьянения после охоты сжег автомобиль и избил главу Плахтинянского сельсовета Александра Сорочана, сообщают СМИ.

Скуратовский вместе с однопартийцем из Житомирского отделения Юрием Забелой охотились на фазанов в Макаровском районе Киевской области, сообщает «Киев Vласть».

Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, они подожгли автомобиль Скуратовского.

В момент, когда Скуратовский расстреливал уже горевший автомобиль, мимо проезжал Сорочан с товарищем. Он предложил помощь, а в ответ его избили и грозили оружием.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сорочан попал в больницу с головной болью, гипертоническим кризом и травмой глаза, передает телеканал ТСН.

Заместитель руководителя Радикальной партии Андрей Лозовой заявил, что Скуратовский не принимал участия в охоте, он возвращался из командировки.

«Он был в костюме. Я поинтересовался у людей – ночью на фазана не охотится никто. Это инсинуация. Потому что если бы хотели их побить, то прибили бы там. И они, в принципе, это заслужили. Это низкопробный фейк», – сказал он.

В прошлом году депутат Верховной рады от Радикальной партии Украины Игорь Мосийчук устроил скандал в эфире политического ток-шоу, набросившись на ведущую.