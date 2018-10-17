«Победу» удивило объяснение Грузии в связи с отказом в рейсах

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») выразил недоумение по поводу заявления агентства гражданской авиации Грузии в связи с отказом в выдаче разрешений на полеты.

Агентство гражданской авиации Грузии объяснило, почему не выдало авиакомпании «Победа» разрешение на полеты в Тбилиси, передает РИА «Новости».

Агентство ссылается на акт, оформленный авиавластями двух стран, в соответствии с которым с 10 июня 2016 года допускается осуществление рейсов по так называемому принципу «треугольник» в случае, если в данной схеме не фигурируют Тбилиси и Москва.

В агентстве уточнили, что принцип «треугольник» разрешает авиакомпании делать транзитную остановку на территории партнерской страны и затем лететь в финальный аэропорт назначения.

«Исходя из того, что в представленном компанией Pobeda Airlines расписании полетов фигурировал город Тбилиси, на основании восьмого пункта указанного акта руководство авиации Грузии не выдало разрешение на выполнение» ряда рейсов, сообщили в агентстве.

В «Победе» недоумевают. «Победа» не запрашивала разрешение на полеты из Москвы, и мы не знаем, что такое «треугольник», – сказал представитель авиакомпании.

В пятницу «Победа» сообщала, что вынуждена отменить рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми. На рейсы забронировано свыше 17 тыс. билетов.