В Гвиане готовятся осуществить три пуска по проекту «Союз» до конца года

До конца 2018 года в Гвианском космическом центре (ГКЦ) планируются еще три пуска в рамках проекта «Союз», следует из материалов к визиту президента России Владимира Путина в Стамбул на четырехсторонний саммит по Сирии, в котором также примет участие лидер Франции Эммануэль Макрон.

«В текущем году планируется еще три пуска», – передает РИА «Новости» содержание документа.

Проект «Союз» в ГКЦ считается визитной карточкой авиационно-космического сотрудничества России и Франции. Первый запуск состоялся в октябре 2011 года, в марте 2018 года были запущены четыре космических аппарата О3b.