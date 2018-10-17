Сбежавших с места ДТП водителей смогут признавать пьяными

Российское правительство одобрило законопроекты, разрешающие признавать пьяными сбежавших с места серьезных ДТП водителей без медицинского освидетельствования «по сумме доказательств»

Законопроектами устанавливают повышенную уголовную ответственность лица, управляющего транспортным средством и нарушившего ПДД или эксплуатации транспорта, при наступлении тяжких последствий, если водителя скрылся с места совершения ДТП, передает РИА «Новости».

Документы были рассмотрены и одобрены 22 октября на заседании Комиссии правительства по законопроектной деятельности.

В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что надо ужесточить ответственность для водителей, которые скрываются с места серьезного ДТП.