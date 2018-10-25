Медведев призвал жестче наказывать сбежавших с места ДТП

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что надо ужесточить ответственность для водителей, которые скрываются с места серьезного ДТП.

«Мы обсудим поправки в Уголовный кодекс, а также Кодекс об административных правонарушениях, чтобы исключить конкуренцию норм», – цитирует Медведева РИА «Новости».

По его словам, необходимо ввести более жесткую ответственность для водителей, которые скрываются с места ДТП, где пострадали или погибли люди.

«Согласно действующим нормам УК, его автоматически предполагают трезвым, что помогает уйти от более сурового наказания, поскольку состояние опьянения рассматривается, как отягчающее вину обстоятельство», – пояснил Медведев.

Он отметил, что административная ответственность должна наступать только в том случае, если водитель уехал с места аварии, в которой никто не пострадал. «Во всех прочих случаях предполагается применение более строгой ответственности, то есть уголовной», – сказал премьер.

По действующему законодательству, если водитель оставляет место ДТП, ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП).

Согласно ст. 264 УК для водителей установлена ответственность за нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия. При этом водитель, сбежавший с места аварии, несет менее строгую уголовную ответственность, так как провести достоверное медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови по прошествии времени невозможно.

Ранее президент Владимир Путин призывал жестче наказывать виновных в ДТП пьяных водителей.