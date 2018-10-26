Задержан подозреваемый в рассылке посылок с бомбами в США

В США задержали мужчину, подозреваемого в причастности к рассылке опасных посылок, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Источники сообщили, что правоохранительные органы смогли провести задержание благодаря просчетам подозреваемого, передает РИА «Новости».

Напомним, неизвестные отправили посылки с бомбами американским политикам-демократам, а также Джорджу Соросу и основателю CNN Тэду Уорнеру, и чуть позже – актеру Роберту Де Ниро. Кроме того, посылку получила консервативная радиостанция WMAL.

В подозрительных посылках противникам Трампа СМИ увидели «российскую операцию».