В подозрительных посылках противникам Трампа увидели «российскую операцию»

Американский телеведущий заявил о своих опасениях, что бомбы, отправленные по почте известным демократам, якобы «могут быть какой-то российской операцией», чтобы посеять раздор в США.

«У меня есть такой страх, что это может быть какая-то российская операция», – заявил ведущий MSNBC Чак Тодд в ходе своего ежедневного шоу, говоря о рассылке в США подозрительных пакетов видным сторонникам Демократической партии и представителям телеканала CNN.

Свои подозрения в адрес России он обосновал так: «Это (рассылка подозрительных пакетов) разделяет нас».

Как отмечает RT, мейнстримным американским СМИ понадобилось менее 48 часов, чтобы перейти от обвинений в рассылке подозрительных пакетов президента Дональда Трампа к обвинению России.

При этом Тодд был не первым из противников Трампа, кто перевел стрелки на Россию, однако до него этим занимались в основном анонимные активисты в Твиттере.

Напомним, власти США по-прежнему охотятся за лицом или лицами, ответственными за рассылку десяти пакетов, содержащих самодельные взрывные устройства. Неизвестные отправили посылки с бомбами американским политикам-демократам, а также Джорджу Соросу и основателю CNN Тэду Уорнеру, и чуть позже – актеру Роберту Де Ниро. Кроме того, посылку получила консервативная радиостанция WMAL.