«Атмосфера ненависти» уничтожает США изнутри

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25 октября, четверг  |  Последнее обновление — 18:01  |  vz.ru
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Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Зачем США отправили дроны в атаку на Хмеймим

Минобороны РФ уверено, что американские военные вручную управляли беспилотниками, атаковавшими российскую авиабазу ХмеймимФото: Reuters, Алексей Песляк/ТАСС
Минобороны обвинило США в проведении самой массированной атаки беспилотниками на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Нападение произошло еще в январе. Часть беспилотников россиянам удалось перехватить, а другую – уничтожить. С какой целью США могли организовать эту атаку? Подробности...
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«Лидеры России» привлекли зарубежных соотечественников

Олега Жданеева вдохновляет пример лучших руководителей советского времени, создавших индустриальную базу страныФото: из личного архива
«Динамика развития человека в России превосходит мировую. Возможностей здесь сегодня больше». Так считает Олег Жданеев, один из участников прошлогоднего конкурса «Лидеры России». Прием заявок на второй, текущий конкурс уже закончился (зарегистрировалось более 227 тысяч человек). Пример Олега Жданеева крайне показателен для всех, кто хотел бы сделать успешную карьеру в России. Подробности...
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Демонизация России добралась даже до итальянской подземки

ЧП в Италии обнажило ветхость римской подземки, в отличие от московскойФото: Yara Nardi/Reuters
«Русские виноваты!» Этот возглас на Западе звучит теперь не только в заявлениях на предвыборную и военную тему – как выясняется, русский след можно найти даже в обычной техногенной аварии. Случившееся с российскими болельщиками в метро Рима заставляет с благодарностью вспомнить, как устроена другая подземка – московская. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

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Сенцов и Сахаров очень похожи

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Китай застраховал себя от очернения идеальным способом

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          «Атмосфера ненависти» уничтожает США изнутри

          Соединенные Штаты взбудоражены рассылкой опасных посылок   25 октября 2018, 17:15
          Фото: CJ GUNTHER/EPA/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          Общественная атмосфера в Соединенных Штатах все больше накаляется. Очередным спусковым крючком для этого послужила рассылка посылок с бомбами целому ряду американских политиков и бизнесменов. СМИ немедленно начали обвинять в происходящем Дональда Трампа. Звучат слова «атмосфера ненависти», так знакомые нам из внутрироссийских дискуссий. В чем сходство и различие ситуации в США и России?

          Кто отправил посылки с бомбами американским политикам-демократам, а также Джорджу Соросу и основателю CNN Тэду Уорнеру, и чуть позже – актеру Роберту Де Ниро, по-прежнему неизвестно. Пока правоохранительные органы ведут расследование, политики пытаются использовать этот факт в своих целях.

          Телеканал CNN на правах «пострадавшего» заявил, что во всем виноваты Дональд Трамп и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс (та самая, которую недавно выгнали из ресторана из-за ее работы). «В Белом доме совершенно не понимают опасности их непрекращающихся атак на прессу. Президент, а особенно пресс-секретарь Белого дома, должны осознать, что их слова имеют большое значение», – написал в «Твиттере» президент CNN Worldwide Джефф Закер.

          Washitgton Post на основании этого твита опубликовала аналитическую статью, озаглавленную «CNN – Трампу: Вы их подстрекали». Автор также вспоминает другой твит, авторства самого американского президента. Полтора года назад он выложил видео, в котором логотип CNN прилеплен к голове миллиардера Винса Макмэна, которого Трамп сперва «избил», а затем публично побрил наголо в 2007 году на рестлинге.

          По мнению журналиста Washitgton Post Аарона Блейка, «джинна выпустили из бутылки». Кто-то всерьез воспринял слова Трампа о том, что «лживые СМИ – враги американского народа», и теперь всем следует быть более осторожными.

          Сам Трамп, разумеется, обвинил в произошедшем те самые «лживые СМИ», которые «задают тон обществу». Он призвал их остановить «бесконечную враждебность и постоянные негативные (а часто – ложные) атаки».

          Словом, ситуация крайне знакомая для российского наблюдателя. Обе стороны в США обвиняют друг друга (точнее, враг врага) в создании той самой «атмосферы ненависти», которая «убивает». В нашей стране обсуждению этой самой «атмосферы» было посвящено немало ожесточенных дискуссий в блогах и аналитических статей в СМИ (действительно аналитических, а разбора двух твитов).

          Консенсуса в российском обществе по итогам дискуссии пока что не возникло. Оппозиция по-прежнему считает, что эту самую неправильную «атмосферу» создает власть, в полном соответствии со старым, но не теряющим актуальности стишком «кошка бросила котят – это Путин виноват».

          Сторонники нынешнего курса развития страны, в свою очередь, безуспешно напоминают оппозиционерам, что это именно противники власти предлагают «люстрации» и прочие санкции по отношению к чиновникам, вплоть до «вещать их всех».

          Власть, напомним, крайне резко реагирует на действия своих непрошеных «помощников» – уголовные дела против разнообразных активистов, считающих, что им дозволено применять физическую силу против оппозиционеров, возбуждаются регулярно.

          Но в любом случае, каким бы ни было отношение к предполагаемому источнику «атмосферы ненависти», убивает, калечит, а также рассылает бомбы и яды не атмосфера, а люди. Именно этих людей надо искать и обезвреживать. В случае США ситуация усугубляется тем, что речь идет, скорее всего, не об «атмосфере ненависти» как таковой, а о финальной фазе избирательной кампании.

          Конечно, до тех пор, пока рассылающий бомбы преступник не найден, делать предположения, кто бы это мог быть, довольно-таки бессмысленно. С равной вероятностью это может оказаться сумасшедший сторонник Дональда Трампа, решивший поквитаться со всеми врагами президента разом, и более здравомыслящий, но все равно не вполне нормальный сторонник демократов, предположивший, что подобный «самострел» может пойти на пользу кандидатам от этой партии. Не исключены и другие версии – рассылать бомбы с целью обострения обстановки в стране может белый и черный расист, радикальный антифашист, феминистка, сторонник патриархата белых мужчин и так далее.

          Что пока что радует – ни демократы, ни республиканцы всерьез не говорят о «русском следе». Хотя рассылка бомб помимо непосредственной физической опасности для сотрудников почты и куда меньшей – для адресатов посылок – куда более серьезное вмешательство в выборы, нежели пара постов в «Фейсбуке».

          При этом «русская тема» все равно не уходит из повестки. Газета New York Times написала, что российские спецслужбы якобы прослушивают мобильный телефон президента США Дональда Трампа.

          Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать это заявление отметил, что NYT «наверное, обладает какой-то детальной информацией на этот счет, которая может являться обоснованием для публикации такой информации». По его словам, в Кремле сожалеют, что газета «бездумно публикует информацию, которая скорее свидетельствует о понижении уровня журналистской ответственности». 

          Сам Дональд Трамп традиционно отозвался в «Твиттере», заявив, что пользуется исключительно правительственной связью и очень редко говорит по казенному сотовому телефону, поэтому «так называемые эксперты» «о-о-о-о-о-о-очень ошибаются». Он также в очередной раз призвал ведущие американские СМИ не публиковать фальшивые новости. По словам президента, «невозможно описать уровень ненависти и качества» публикаций о нем.

          Вряд ли этот призыв будет услышан, скорее всего, CNN и другие издания продемократической направленности опять сообщат о том, как Трамп «затыкает рот» независимой журналистике.

          Рассылка бомб – это все-таки имитация террористической активности: в 2018 году так не убивают. И, к сожалению, есть риск, что неизвестный преступник вполне может решить взяться за оружие. Не так уж важно, является ли он сторонником Трампа и решит убить какого-нибудь демократа из ненависти или, наоборот, будучи противником республиканцев, решит, что Демпартии для победы нужна «сакральная жертва».

          В истории США, России и других стран бывали и те и другие случаи, но крайне редко убийцам удавалось достигнуть поставленной цели. Как правило, это приводило лишь к усугублению раскола в обществе.

          Учитывая, что американское общество и без того расколото крайне серьезно, переход от декларативного насилия к реальному может привести к действительно серьезным последствиям. И тогда результаты местных выборов уже будут иметь крайне малое значение.


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